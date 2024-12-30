В Чехии продлят временную защиту для украинских беженцев: что изменится

Продление временной защиты для украинских беженцев

В Чехии был утвержден законопроект Lex Ukraine VII, который позволит продлить временную защиту для беженцев из Украины, которые находятся в стране. Закон предусматривает продление текущей защиты, срок которой истекает в конце марта 2025 года, на один или два года. В Чехии сейчас проживает около 380 тысяч украинских беженцев.

Долгосрочное проживание для трудоустроенных беженцев

Одним из значительных нововведений является возможность для беженцев, которые имеют стабильную работу и не получают социальной помощи, претендовать на специальное долгосрочное проживание. Эти беженцы смогут подать заявление на постоянное место жительства через пять лет.

Новые требования для россиян, желающих получить чешское гражданство

Закон вводит требование для граждан России отказаться от российского гражданства, если они хотят получить чешское. Эта поправка вызвала критику со стороны оппозиции, которая считает ее дискриминационной. Несмотря на протесты, поправку утвердила коалиция, которая поддержала законопроект.

Уголовное преследование за деятельность в интересах иностранного государства

Внесены изменения в уголовное законодательство, которые вводят ответственность за незаконный сбор конфиденциальной информации в интересах другой страны. Это нововведение направлено на усиление безопасности и предотвращение шпионской деятельности. Однако оппозиция выразила опасения, что оно может ограничить свободу прессы и правозащитников.

Завершение третьего чтения и ожидание вступления закона в силу

Министр внутренних дел Вит Ракушан заявил, что закон вступит в силу в начале февраля, после того, как будет обсужден в Сенате и подписан президентом. Он также подчеркнул важность завершения регистрации украинских беженцев до середины марта.

Перемирие в Украине: прекращение временной защиты

Министр внутренних дел отметил, что если в Украине будет объявлено перемирие или завершение войны, временная защита для беженцев прекратится. Это решение будет принято в рамках председательства Польши в ЕС. Новый закон также уточняет, что новые беженцы будут вынуждены проходить стандартную процедуру для получения статуса иностранца, если они приедут в Чехию после окончания временной защиты.