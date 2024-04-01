Уряд Бразилії хоче організувати візит Путіна на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, - ЗМІ

Уряд президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви намагається організувати візит російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який восени пройде в Ріо-де-Жанейро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Folha de S.Paulo.
Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, а Бразилія ратифікувала Римський статут, а тому візит диктатора в Ріо-де-Жанейро може закінчиться для нього арештом.
Саме тому уряд Бразилії відправив до Комісії міжнародного права ООН свою думку з приводу приїзду Путіна в країну. Видання пише, що наразі цей орган працює над розробкою положень про імунітет для глав держав.
Ідея полягає в тому, що лідери країн не повинні будуть підлягати судового переслідування або не будуть піддані судовими позовами під час їхніх міжнародних візитів.
"Бразильський уряд не цитує безпосередньо Путіна в тексті, але посилається на сценарій, який відповідає нинішній ситуації російського лідера", - йдеться в матеріалі.
У березні минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. Таким чином, усі країни, які ратифікували Римський статут, мають заарештувати російського диктатора, якщо він відвідає їхні держави.
Лула да Сілва заявляв раніше, що судова система Бразилії буде вирішувати, чи потрібно арештовувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він відвідає саміт G20, який пройде в цій державі наступного року.
У вересні міністр юстиції та громадської безпеки Флавіо Діно говорив, що Бразилія розглядає можливість виходу з Міжнародного кримінального суду.
Пізніше президент Бразилії заявляв, що Путіна запросять на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, однак країна може його заарештувати через ордер Міжнародного кримінального суду.
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