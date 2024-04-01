Правительство Бразилии хочет организовать визит Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, - СМИ

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, а Бразилия ратифицировала Римский статут, а потому визит диктатора в Рио-де-Жанейро может закончится для него арестом.

Именно поэтому правительство Бразилии отправило в Комиссию международного права ООН свое мнение по поводу приезда Путина в страну. Издание пишет, что сейчас этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств.

Идея заключается в том, что лидеры стран не должны будут подлежать судебному преследованию или не будут подвергнуты судебным искам во время их международных визитов.

"Бразильское правительство не цитирует непосредственно Путина в тексте, но ссылается на сценарий, который соответствует нынешней ситуации российского лидера", - говорится в материале.

Что этому предшествовало