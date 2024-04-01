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Правительство Бразилии хочет организовать визит Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, - СМИ

Архивное фото: диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство президента Бразилии Луиза Инасио Лулы да Силвы пытается организовать визит российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который осенью пройдет в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Folha de S.Paulo.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, а Бразилия ратифицировала Римский статут, а потому визит диктатора в Рио-де-Жанейро может закончится для него арестом.

Именно поэтому правительство Бразилии отправило в Комиссию международного права ООН свое мнение по поводу приезда Путина в страну. Издание пишет, что сейчас этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств.

Идея заключается в том, что лидеры стран не должны будут подлежать судебному преследованию или не будут подвергнуты судебным искам во время их международных визитов.

"Бразильское правительство не цитирует непосредственно Путина в тексте, но ссылается на сценарий, который соответствует нынешней ситуации российского лидера", - говорится в материале.

Что этому предшествовало

В марте прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. Таким образом, все страны, которые ратифицировали Римский статут, должны арестовать российского диктатора, если он посетит их государства.

Лула да Силва заявлял ранее, что судебная система Бразилии будет решать, нужно ли арестовывать российского диктатора Владимира Путина, если он посетит саммит G20, который пройдет в этом государстве в следующем году.

В сентябре министр юстиции и общественной безопасности Флавио Дино говорил, что Бразилия рассматривает возможность выхода из Международного уголовного суда.

Позже президент Бразилии заявлял, что Путина пригласят на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако страна может его арестовать из-за ордера Международного уголовного суда.

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