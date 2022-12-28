UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд Боснії і Герцоговини вперше очолить жінка

Фото: у Боснії і Герцоговині вперше уряд може очолити жінка (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Нижня палата парламенту Боснії і Герцеговини сьогодні, 28 грудня, доручила формування уряду досвідченому політику Боряні Крішто, яка в разі затвердження її складу Ради міністрів стане першою жінкою-прем’єром в історії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як пише видання, Боряна Крішто є одним з лідерів найбільшої хорватської партії - Хорватського демократичного союзу (HDZ). Вона погодилася на посаду прем’єр-міністра після того, як 23 законодавці в 42-місній нижній палаті парламенту Боснії проголосували за схвалення цього призначення.

Виступаючи на засіданні, політик заявила про необхідність залишити поза межами всі конфлікти, які призводять до поділу країни.

"Ми повинні продемонструвати силу, щоб забути про конфлікти, які нас розділяють, і використовувати виклики, які очікують на нас, як мотивацію для взаємної поваги, згуртованості та безкомпромісної роботи на благо всіх наших людей, незалежно від їх етнічної приналежності", - сказала вона.

Законодавці від 10 політичних партій, які разом отримали 24 місця під час останніх, жовтневих, виборів у країні, погодилися з Крішто, незважаючи на ідеологічні розбіжності. Тобто вони пообіцяли підтримати багатоетнічний коаліційний уряд на чолі з Крішто, яка має неабиякий досвід та обіймала різні законодавчі і виконавчі посади протягом майже трьох десятиліть у політиці.

Крішто повинна сформувати Кабмін протягом 35 днів. Після того, як вона призначить свій кабінет, законодавці мають затвердити її вибір.

AP News нагадує, що відповідно до Конституції Боснії до коаліції входять представники трьох основних етнічних груп країни - боснійців, хорватів і сербів. Але вперше за понад 10 років до складу правлячої більшості не ввійшла головна боснійська націоналістична партія - ДПС. Водночас в уряді будуть присутні хорватська й сербська націоналістичні партії - ХДС самої Крішто і СНСД, яку очолює проросійський сербський політик Мілорад Додік. У межах коаліційної угоди, однак, ХДС і СНСД зобов'язалися зосередитися на вирішенні нагальних економічних і політичних питань, а не на розпалюванні міжетнічної напруженості.

"Ми маємо досягти своєї заявленої мети - вступу до Європейського союзу", - наголосила Крішто у зверненні до законодавців перед голосуванням.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що, на думку федерального канцлера Австрії Карла Нехаммера, не всі країни відповідають критеріям вступу до Євросоюзу, тому не можна обговорювати скорочені процедури приєднання. Канцлер мав на увазі, в тому числі, Боснію і Герцоговину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Босния и Герцеговина