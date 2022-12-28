Правительство Боснии и Герцоговины впервые возглавит женщина

Как пишет издание, Боряна Кришто является одним из лидеров крупнейшей хорватской партии - Хорватского демократического союза (HDZ). Она согласилась на должность премьер-министра после того, как 23 законодателя в 42-местной нижней палате парламента Боснии проголосовали за одобрение этого назначения.

Выступая на заседании, политик заявила о необходимости оставить за пределами все конфликты, приводящие к разделу страны.

"Мы должны продемонстрировать силу, чтобы забыть о разделяющих нас конфликтах и использовать вызовы, которые ожидают нас, как мотивацию для взаимного уважения, сплоченности и бескомпромиссной работы на благо всех наших людей, независимо от их этнической принадлежности", - сказала она.

Законодатели от 10 политических партий, которые вместе получили 24 места во время последних, октябрьских, выборов в стране, согласились с Кришто, несмотря на идеологические разногласия. То есть они пообещали поддержать многоэтническое коалиционное правительство во главе с Кришто, которая имеет большой опыт и занимала различные законодательные и исполнительные должности в течение почти трех десятилетий в политике.

Кришто должна сформировать Кабмин в течение 35 дней. После того, как она назначит свой кабинет, законодатели должны утвердить ее выбор.

AP News напоминает, что в соответствии с Конституцией Боснии в коалицию входят представители трех основных этнических групп страны - боснийцев, хорватов и сербов. Но впервые за более чем 10 лет в состав правящего большинства не вошла главная боснийская националистическая партия - ДПС. В то же время, в правительстве будут присутствовать хорватская и сербская националистические партии - ХДС самой Кришто и СНСД, которую возглавляет пророссийский сербский политик Милорад Додик. В рамках коалиционного соглашения, однако, ХДС и СНСД обязались сосредоточиться на решении неотложных экономических и политических вопросов, а не на разжигании межэтнической напряженности.

"Мы должны достичь своей заявленной цели - вступления в Европейский союз", - подчеркнула Кришто в обращении к законодателям перед голосованием.