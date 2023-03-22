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Уряд Болгарії вирішив відступити від санкцій та придбати у РФ обладнання для АЕС

Фото: міністр енергетики Болгарії Росен Христов (gov-bg)
Автор: Дмитро Браславський

Рада міністрів Болгарії схвалила відступ від санкцій ЄС проти РФ, які забороняють ввезення певних деталей, матеріалів та послуг для Козлодуйської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Болгарії Росена Христова, яку приводить Епицентър.

"Це матеріали, послуги та деталі, для яких ми ще не знайшли альтернативних постачальників. Ми продовжуємо процес вибору нових підрядників, щоб у довгостроковій перспективі мати абсолютну безпеку", - сказав міністр.

За його словами, затверджено указ, що дозволяє Козлодуйській АЕС закуповувати матеріали, запасні частини та послуги, необхідні Болгарії для забезпечення нормального виконання запланованих щорічних ремонтів та експлуатації. Він зазначив, що ця дія мала критичне значення для безпеки електростанції.

Христов розповів, що країна працюєте над поповненням запасів цих матеріалів та запчастин і таким чином забезпечується енергетична безпека країни.

Нагадаємо, що пошта Болгарії ухвалила рішення про тимчасове припинення відправки посилок до Росії та Білорусі.

Болгарія готова приймати додаткові обсяги газу з Азербайджану, а також транспортувати його до Румунії, Угорщини та Словаччини.

Болгарія за останні два роки відправила в Україну зброї на суму понад 1 мільярд доларів. Поставки здійснювалися через країни-посередники, включно зі США, Великою Британією та Польщею.

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