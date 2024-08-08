Уряд Бангладеш тимчасово очолив нобелівський лауреат

Як повідомляється, Юнус сьогодні повернувся до Бангладеш із закордонної поїздки. Його зустріли в міжнародному аеропорту Дакки головнокомандувач Збройних сил країни генерал Вакер-Уз-Заман та керівники Військово-морських і Військово-повітряних сил країни.

Пізніше він склав присягу в президентському палаці в Даккі перед президентом Бангладеш Мохаммедом Шахабуддіном, а також іноземними дипломатами, членами громадянського суспільства, топ-бізнесменами та членами колишньої опозиційної партії.

Зазначається, що Юнус є давнім опонентом Хасіни, і його призначення на посаду тимчасового глави уряду було запропоновано студентами, які очолили протест проти колишнього прем'єра.