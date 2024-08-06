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Протести у Банґладеш: військові заявили про формування тимчасового уряду

Вівторок 06 серпня 2024 05:01
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Протести у Банґладеш: військові заявили про формування тимчасового уряду Фото: Вакер-Уз-Заман, головнокомандувач ЗС Банґладеш (en.somoynews.tv)
Автор: Володимир Костирін

У Банґладеш на тлі масових протестів та відставки і втечі з країни прем'єр-міністра Шейх Хасіни головнокомандувач армії оголосив про формування тимчасового уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час звернення до нації у телевізійному ефірі 58-річний головнокомандувач ЗС Банґладеш генерал Вакер-Уз-Заман заявив, що вже провів переговори з лідерами основних політичних партій, за винятком довгоправлячої Ліги Авамі Хасіни.

Також генерал, який був обійняв посаду головнокомандувача армією лише 23 червня, розповів про плани зустрітися з президентом Мохаммедом Шахабуддіном, аби обговорити подальший шлях.

За словами Замана, країна нині "переживає революційний період".

Він також закликав до припинення насильства та тлі триваючих протестів, під час яких вже загинуло понад 300 осіб.

Крім того, в Офісі військового представника змінили комендантську годину, яка раніше була запроваджена урядом Хасіни. Зазначається, що тепер вона діятиме з опівночі понеділка до 6 ранку вівторка, після чого всі школи, заводи, коледжі та університети будуть відкриті.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що на тлі масових протестів та демонстрацій у Банґладеш прем'єр подала у відставку та вилетіла в Індію на військовому гелікоптері в Індію.

Численні демонстрації та протести у країні спалахнули минулого місяця. На акціях студенти вимагали скасувати квоти, за якими 30% робочих місць на державній службі було зарезервовано для сімей ветеранів, які воювали у війні за незалежність Банґладеш проти Пакистану в 1971 році.

Також демонстранти вимагали відставки прем'єра Шейх Хасіни через загибель на протестах сотень людей.

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