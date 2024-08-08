Правительство Бангладеш временно возглавил нобелевский лауреат

Как сообщается, Юнус сегодня вернулся в Бангладеш из заграничной поездки. Его встретили в международном аэропорту Дакки главнокомандующий Вооруженными силами страны генерал Вакер-Уз-Заман и руководители Военно-морских и Военно-воздушных сил страны.

Позже он принял присягу в президентском дворце в Дакке перед президентом Бангладеш Мохаммедом Шахабуддином, а также иностранными дипломатами, членами гражданского общества, топ-бизнесменами и членами бывшей оппозиционной партии.

Отмечается, что Юнус является давним оппонентом Хасины, и его назначение на должность временного главы правительства было предложено студентами, которые возглавили протест против бывшего премьера.