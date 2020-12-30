Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные приоритеты оборонно-промышленного комплекса Украины. Среди них возобновление серийного производства самолетов транспортной авиации, производство вооружения сдерживания и автоматизация систем управления.
Об этом Уруский заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"На самом деле сложно ответить, потому что за много лет в Украине была разрушена общая система оборонно-промышленного строительства - от подготовки кадров и научно-технической работы к серийному производству образцов ВВТ. Поэтому, как говорится, пробелов более чем достаточно", - отметил министр.
Он отметил, что главными приоритетами являются:
Ранее РБК-Украина писало, что Уруский считает ситуацию с ОПК в Украине неутешительной.
Также сообщалось, что в СНБО считают необходимым разработать в жатые сроки стратегию развития ОПК.