ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Уруский назвал главные приоритеты оборонно-промышленного комплекса Украины

Автор: Игорь Литвиненко

Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные приоритеты оборонно-промышленного комплекса Украины. Среди них возобновление серийного производства самолетов транспортной авиации, производство вооружения сдерживания и автоматизация систем управления.

Самые читаемые новости

Об этом Уруский заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"На самом деле сложно ответить, потому что за много лет в Украине была разрушена общая система оборонно-промышленного строительства - от подготовки кадров и научно-технической работы к серийному производству образцов ВВТ. Поэтому, как говорится, пробелов более чем достаточно", - отметил министр.

Он отметил, что главными приоритетами являются:

  • возобновления серийного производства самолетов транспортной авиации Украины;
  • создание ракеты-носителя легкого класса и развития тематики ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли) и коммуникации;
  • разработки и производства вооружения сдерживания (ударных ракетных комплексов воздушного, морского и наземного базирования);
  • стимулирования развития проектов по созданию комплексов ПВО (противовоздушная оборона) и ПРО (противоракетная оборона), разведки и РЭБ (радиоэлектронная борьба), а также автоматизированных систем управления.

Ранее РБК-Украина писало, что Уруский считает ситуацию с ОПК в Украине неутешительной.

Также сообщалось, что в СНБО считают необходимым разработать в жатые сроки стратегию развития ОПК.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОПК