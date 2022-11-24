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Уругвай розпочав ЧС-2022 із нульової нічиєї проти збірної Південної Кореї

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Ер-Райян, Четвер 24 листопада 2022 16:55
Уругвай розпочав ЧС-2022 із нульової нічиєї проти збірної Південної Кореї Фото: Забити корейцям і уругвайцям не судилося (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорців

Безгольовим став матч збірної Уругваю проти національної команди Південної Кореї у стартовому турі чемпіонату світу в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група H, 1-й тур

Уругвай – Південна Корея – 0:0

Активніше матч розпочали корейці. "Азійські тигри" взяли м'яч під контроль і почали методично завантажувати штрафний майданчик латиноамериканців. "Селесте" виявилися неготовими до такого старту, хоча й не дали супернику особливо розгулятися поблизу володінь Рочета.

Та ближче до середини тайму Уругвай перехопив ініціативу. Ось Вальверде в своєму стилі пробив із дистанції після закидання Хіменеса – вище воріт. А на 21-й хвилині Нуньєс лише трохи не встиг на перспективний простріл партнера. Тим часом під час виходу 4 в 3 ситуацію прочитав кіпер Кореї та перехопив пас Олівери на Суареса.

Перед перервою команди обмінялися справжніми моментами. Спершу Хван Ий Джо після затяжної атаки номінальних гостей опинився на ударній позиції, але пробив над воротами. Натомість Годін головою після стандарту поцілив м'ячем у стійку!

Старт другої половини вийшов спокійнішим. Корейці поставили на довге конструювання атак, а Уругвай намагався втекти в різкі контрвипади. Та здебільшого потуги і перших, і других завершувалися невдачами. Як наслідок, чекати на небезпеку довелося ледь не 20 хвилин.

Гаряче стало після 70-ї. "Азійські тигри" намагалися загострити атаку пасом до центру штрафного, але вчасно на перехопленні зіграв Годін. Зате Нуньєс намагався зіграти на виконання – підкрутив у дальній кут, але трохи не влучив у площину. Врятувати ситуацію міг Кавані, але не підставив голову, щоб підправити траєкторію.

На 89-й хвилині фірмовим ударом міг вирвати перемогу для "селесте" Вальверде. Хавбек "Реала" потужним пострілом намагався влучити в ліву дев'ятку воріт Кіма. Однак, сфера з метрів 25-ти влучила в стійку. Зрештою, цифри на табло так і не змінились.

До слова, напередодні збірна Німеччини несподівано програла Японії в стартовому матчі на Мундіалі.

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Чемпіонат світу ЧМ-2022
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