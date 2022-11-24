Уругвай начал ЧМ-2022 с нулевой ничьей против сборной Южной Кореи

Безголевым стал матч сборной Уругвая против национальной команды Южной Кореи в стартовом туре чемпионата мира в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, группа H, 1-й тур

Уругвай – Южная Корея – 0:0

Более активно матч начали корейцы. "Азиатские тигры" взяли мяч под контроль и начали методично загружать штрафную площадку латиноамериканцев. "Селесте" оказались неготовы к такому старту, хотя и не дали сопернику особо разгуляться вблизи владений Рочета.

И ближе к середине тайма Уругвай перехватил инициативу. Вот Вальверде в своем стиле пробил с дистанции после заброса Хименеса – выше ворот. А на 21-й минуте Нуньес лишь чуть-чуть не успел на перспективный прострел партнера. Между тем, во время выхода 4 в 3 ситуацию прочитал кипер Кореи и перехватил пас Оливеры на Суареса.

Перед перерывом команды обменялись настоящими моментами. Сначала Хван Ий Джо после затяжной атаки номинальных гостей оказался на ударной позиции, но пробил над воротами. Зато Годин головой после стандарта попал мячом в штангу!

Старт второй половины получился более спокойным. Корейцы поставили на долгое конструирование атак, а Уругвай пытался убегать в резкие контрвыпады. Но в большинстве своем потуги и первых, и вторых завершались неудачами. Как следствие, ждать опасности пришлось едва ли не 20 минут.

Жарко стало после 70-й. "Азиатские тигры" пытались обострить атаку пасом в центр штрафной, но вовремя на перехвате сыграл Годин. Зато Нуньес пытался сыграть на исполнение – подкрутил в дальний угол, но чуть не попал в створ. Спасти ситуацию мог Кавани, но не подставил голову, чтобы подправить траекторию.

На 89-й минуте фирменным ударом мог вырвать победу для "Селеста" Вальверде. Хавбек "Реала" мощным выстрелом пытался поразить левую девятку ворот Кима. Однако сфера с метров 25 попала в стойку. В конце концов цифры на табло так и не изменились.