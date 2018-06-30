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Уругвай - Португалия: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    30.06.2018 - 18:04
Фото: Уругвай - Португалия (twitter.com/Uruguay)
Фото: Уругвай - Португалия (twitter.com/Uruguay)

Специалисты считают "небесно-голубых" фаворитом матча

Сборные Уругвая и Португалии сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "небесно-голубых".

30 июня 21:00
Сочи, стадион "Фишт ​​​​​"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу сборной Уругвая с коэффициентом 2,8, а на действующих чемпионов Европы - 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,0.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф "небесно-голубых можно поставить с коэффициентом 2,75, а на победу Португалии - 2,8.

Напомним, действующие чемпионы мира сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018.

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Теги публикации: прогноз, ЧМ-2018, Португалия, Уругвай  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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