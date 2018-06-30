Уругвай - Португалія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "небесно-блакитних" фаворитом матчу

Збірні Уругваю і Португалії зіграють в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна в 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на стороні "небесно-блакитних".

30 червня 21:00

Сочі, стадіон "Фішт "

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу збірної Уругваю з коефіцієнтом 2,8, а на діючих чемпіонів Європи - 3,0. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,0.

Їхні колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф "небесно-блакитних можна поставити з коефіцієнтом 2,75, а на перемогу Португалії - 2,8.

Нагадаємо, діючі чемпіони світу збірна Німеччини програла Південної Кореї і вилетіла з ЧС-2018.