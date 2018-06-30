Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Уругвай - Португалія: прогноз букмекерів

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    30.06.2018 - 18:04
Фото: Уругвай - Португалія (twitter.com/Uruguay)
Фото: Уругвай - Португалія (twitter.com/Uruguay)

Фахівці вважають "небесно-блакитних" фаворитом матчу

Збірні Уругваю і Португалії зіграють в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна в 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на стороні "небесно-блакитних".

30 червня 21:00
Сочі, стадіон "Фішт "

 

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу збірної Уругваю з коефіцієнтом 2,8, а на діючих чемпіонів Європи - 3,0. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,0.

Їхні колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф "небесно-блакитних можна поставити з коефіцієнтом 2,75, а на перемогу Португалії - 2,8.

Нагадаємо, діючі чемпіони світу збірна Німеччини програла Південної Кореї і вилетіла з ЧС-2018.

ЧС-2018: Збірна Бразилії обіграла Сербію і вийшла в 1/8 фіналу Іран - Португалія: відео голів та огляд матчу
Теги публікації: прогноз, ЧМ-2018, Португалия, Уругвай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся