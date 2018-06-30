Уругвай - Португалія: онлайн трансляція

Трансляція матчу Уругвай - Португалія розпочнеться о 21:00 на телеканалі Інтер

Уругвай - Португалія. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна в 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". Збірні Уругваю і Португалії зіграють в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на стороні "небесно-блакитних".

30 червня 21:00

Сочі, стадіон "Фішт "

В суботу 30 червня мундіаль виходить на інший рівень - починаються матчі плей-офф. Перед початком свого поєдинку в 1/8 фіналу ЧС-2018 уругвайці і португальці будуть знати, з ким переможець зустрінеться в чвертьфіналі.

Ці збірні зустрінуться всього втретє у своїй історії і вперше на чемпіонаті світу, однак багато з тих, хто в суботу вийде на поле, відмінно знають один одного, тому що або виступають за одні клуби, або багато разів грали один проти одного в португальською, іспанською або інших чемпіонатах.

Збірна Уругваю в 2018 році тільки перемагає, і не пропускає у свої ворота, переможна серія підопічних Табареса налічує 6 поєдинків із загальним рахунком 11-0. Суха серія уругвайців нараховує 543 хвилини, останній раз вони пропускали у свої ворота 14 листопада 2017 року. Склад у Оскара Табареса підібрався потужний і досвідчений, у всіх лініях.

Португальці чемпіони Європи, і у них все ті ж достоїнства, що і уругвайців, за рахунок яких вони виграли Євро і має намір перемагати на мундіалі.

Козирі обох збірних однакові, надійна оборона і класні гравці попереду, яким не потрібно багато шансів, щоб забити м'яч.