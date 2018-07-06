Уругвай - Франция: где смотреть матч

Где и когда начнется первый поединок 1/4 финал ЧМ-2018

Сборные Уругвая и Франции сыграют первый четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "трехцветных".

06 июля 17:00

Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

Первый матч 1/4 финала ЧМ-2018 состоится 6 июля. Стартовый свисток - в 17:00 по киевскому времени.

Поединок Уругвай - Франция в Украине покажет телеканал "Интер". Также игру можно будет посмотреть на телеканале "Беларусь 5" и "Первый канал".

Напомним, защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана.