Уругвай - Франція: де дивитися матч

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2018

Збірні Уругваю і Франції зіграють перший чвертьфінал чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "триколірних".

06 липня 17:00

Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

Перший матч 1/4 фіналу ЧС-2018 відбудеться 6 липня. Стартовий свисток - о 17:00 за київським часом.

Поєдинок Уругвай - Франція в Україні покаже телеканал "Інтер". Також гру можна буде подивитися на телеканалі "Білорусь 5" і "Перший канал".

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.