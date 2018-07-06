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Уругвай - Франція: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    06.07.2018 - 11:05
Фото: тренування гравців збірної Франції перед матчем з Уругваєм (twitter.com/FrenchTeam)
Фото: тренування гравців збірної Франції перед матчем з Уругваєм (twitter.com/FrenchTeam)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2018

Збірні Уругваю і Франції зіграють перший чвертьфінал чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "триколірних".

06 липня 17:00
Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

 

Перший матч 1/4 фіналу ЧС-2018 відбудеться 6 липня. Стартовий свисток - о 17:00 за київським часом.

Поєдинок Уругвай - Франція в Україні покаже телеканал "Інтер". Також гру можна буде подивитися на телеканалі "Білорусь 5" і "Перший канал".

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.

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Теги публікації: Франція, онлайн-трансляция, ЧМ-2018, онлайн, Уругвай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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