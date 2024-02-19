UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Урсула фон дер Ляйєн висунула свою кандидатуру на пост голови Єврокомісії на другий термін

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 19 лютого, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що претендуватиме на другий термін. Для цього колишній німецький міністр має всі можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

"Сьогодні я приймаю усвідомлене та виважене рішення: я хочу висунути свою кандидатуру на другий термін", - заявила вона на прес-конференції.

Фон ДерЛяйєн отримала підтримку Християнсько-демократичного союзу (ХДС), консервативної партії Німеччини, членом якої вона є.

Обрання президента Єврокомісії

Президента обирають строком на п'ять років у червні. Обраний голова Європейської комісії набуває чинності через п'ять місяців після виборів до Європарламенту.

Традиційно посаду президента Єврокомісії отримує так званий ключовий кандидат від партії, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів.

Наразі в опитуваннях лідирує "Європейська народна партія", до якої входить і "ХДС", тому є значні шанси, що фон дер Ляєн залишиться президентом Єврокомісії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти того , щоб фон дер Ляйєн була призначена наступним генеральним секретарем НАТО.

Додамо, що днями видання Bild повідомляло, що Урсула фон дер Ляйєн оголосить про готовність піти на другий термін голови Єврокомісії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяУрсула фон дер Ляйєн