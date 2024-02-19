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Урсула фон дер Ляйен выдвинула свою кандидатуру на пост главы Еврокомиссии на второй срок

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 19 февраля, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что будет претендовать на второй срок. Для этого у бывшего немецкого министра есть все возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

"Сегодня я принимаю осознанное и взвешенное решение: я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", - заявила она на пресс-конференции. 

Фон ДерЛяйен получила поддержку Христианско-демократического союза (ХДС), консервативной партии Германии, членом которой она является.

Избрание президента Еврокомиссии

Президент избирается сроком на пять лет в июне. Избранный глава Европейской комисии вступает в силу через пять месяцев после выборов в Европарламент.

Традиционно должность президента Еврокомиссии получает так называемый ключевой кандидат от партии, которая на европейских выборах набирает больше всего голосов.

В настоящее время в опросах лидирует "Европейская народная партия", в которую входит и "ХДС", поэтому есть значительные шансы, что фон дер Ляйен останется президентом Еврокомиссии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы фон дер Ляйен была назначена следующим генеральным секретарем НАТО.

Добавим, что на дня издание Bild сообщало, что Урсула фон дер Ляйен объявит о готовности пойти на второй срок главы Еврокомиссии. 

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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия