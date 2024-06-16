Урсула фон дер Ляєн назвала умову для переговорів з Росією

Нагадаємо, у Швейцарії 15-16 червня проходив саміт миру. У конференції, присвяченій Україні взяли участь більше 100 країн та міжнародних організацій. Росію не запросили.

За підсумками було підписало спільну декларацію. Її підписали 80 країн та 4 організації. Серед тих, хто не підписав декларацію, такі країни, як Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та ОАЄ.

У декларації наголошувалося, що Запорізька атомна електростанція повинна працювати безпечно та захищено під повним контролем України. Також йшлося про повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях. Крім того, зазначалося, що всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну.