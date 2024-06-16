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Урсула фон дер Ляєн назвала умову для переговорів з Росією

Фото: прес-конференція за підсумками саміту миру у Швейцарії (flickr.com)
Автор: Олександр Білоус

Переговори з Росією щодо миру можливі лише на основі статуту ООН. Це може статися досить швидко.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками саміту миру у Швейцарії.

"Коли Росія скаже, що вона готова до миру на основі статуту ООН, тоді настане час включити Росію до мирних зусиль та прямувати до миру, як фінальної стадії", - сказала вона.

Вона висловила сподівання, ще це "настане швидко".

Нагадаємо, у Швейцарії 15-16 червня проходив саміт миру. У конференції, присвяченій Україні взяли участь більше 100 країн та міжнародних організацій. Росію не запросили.

За підсумками було підписало спільну декларацію. Її підписали 80 країн та 4 організації. Серед тих, хто не підписав декларацію, такі країни, як Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та ОАЄ.

У декларації наголошувалося, що Запорізька атомна електростанція повинна працювати безпечно та захищено під повним контролем України. Також йшлося про повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях. Крім того, зазначалося, що всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну.

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