Урсула фон дер Ляйен назвала условие для переговоров с Россией

Напомним, в Швейцарии 15-16 июня проходил саммит мира. В конференции, посвященной Украине, приняли участие более 100 стран и международных организаций. Россию не пригласили.

По итогам была подписана совместная декларация. Ее подписали 80 стран и 4 организации. Среди тех, кто не подписал декларацию, такие страны как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и ОАЕ.

В декларации отмечалось, что Запорожская атомная электростанция должна работать безопасно и защищенно под полным контролем Украины. Речь шла о полном и безопасном торговом судоходстве, а также доступе к морским портам на Черном и Азовском морях. Кроме того, отмечалось, что все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена.