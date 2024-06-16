RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Урсула фон дер Ляйен назвала условие для переговоров с Россией

Фото: пресс-конференция по итогам саммита мира в Швейцарии (flickr.com)
Автор: Александр Белоус

Переговоры с Россией о мире возможны только на основе устава ООН. Это может произойти достаточно быстро.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам саммита мира в Швейцарии.

"Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда придет время включить Россию в мирные усилия и направляться к миру, как финальной стадии", - сказала она.

Она выразила надежду, еще это "настанет быстро".

Напомним, в Швейцарии 15-16 июня проходил саммит мира. В конференции, посвященной Украине, приняли участие более 100 стран и международных организаций. Россию не пригласили.

По итогам была подписана совместная декларация. Ее подписали 80 стран и 4 организации. Среди тех, кто не подписал декларацию, такие страны как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и ОАЕ.

В декларации отмечалось, что Запорожская атомная электростанция должна работать безопасно и защищенно под полным контролем Украины. Речь шла о полном и безопасном торговом судоходстве, а также доступе к морским портам на Черном и Азовском морях. Кроме того, отмечалось, что все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияШвейцария