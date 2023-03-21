Урожай зернових в Україні значно скоротиться: у Мінагрополітики назвали причини

Посівні площі

Згідно з прогнозом міністерства, прогнозовані площі зернових та технічних культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території складають 19,3 млн га, що фактично співставно з показником попереднього сезону - 19,8 млн га. При цьому площа посіяних озимих культур під урожай 2023 року була меншою на 1 млн га ніж у попередньому сезоні, натомість ярих очікується більше на 556 тис. га.

Посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозуються на рівні 10240 тис. га (-1409 тис. га до показника 2022 року). З них, озима пшениця - 4166 тис. га (-834 тис. га), яра пшениця - 285 тис. га (+67 тис. га), озимий ячмінь - 536 тис. га (-255 тис. га), ярий ячмінь - 1041 тис. га (+111 тис. га), кукурудза - 3618 тис. га (-451 тис. га).

На відміну від зернових культур посівні площі під основними видами олійних прогнозуються до збільшення, так: соняшник - 5641 тис. га (+476 тис. га), ріпак - 1374 тис. га (+110 тис. га), соєві боби - 1841 тис. га (+334 тис. га).

Також очікується збільшення посівних площ під цукровим буряком - 220 тис. га проти 180 тис. га минулого сезону.

Врожай-2023

"Зменшення посівних площ під зерновими культурами разом з прогнозованим зменшенням середньої урожайності, спричинене зростанням цін основних факторів виробництва, вплине на обсяги врожаю",- йдеться в повідомленні.

Так, загальний валовий збір зернових та зернобобових культур у сезоні 2023 року може скласти 44,3 млн т проти попереднього показника у 53,1 млн т. Зокрема, врожай пшениці очікується на рівні 16,6 млн т (20,5 млн т у 2022 році), ячменю - 4,8 млн т (5,6 млн т), кукурудзи - 21,7 млн т (25,6 млн т).

Разом з тим, очікується збільшення валового виробництва олійних культур до 19,2 млн т проти 18,2 млн т попереднього року. Врожай соняшнику прогнозується на рівні 11,5 млн т (11,1 млн т), ріпаку - 3,8 млн т (3,7 млн т), соєвих бобів - 3,9 млн т (3,4 млн т). Також очікується збільшення виробництва цукрового буряку - 11,3 млн т (9,7 млн т), йдеться в прогнозі.

"Прогнози щодо показників валових зборів носять попередній характер та будуть коригуватись протягом року в залежності від обставин, в першу чергу погодних умов", - йдеться в повідомленні.