Урожай зерновых в Украине значительно сократится: в Минагрополитики назвали причины

Посевные площади

Согласно прогнозу министерства, прогнозируемые площади зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн га, что фактически сопоставимо с показателем предыдущего сезона - 19,8 млн га. При этом площадь посеянных озимых культур под урожай 2023 года была меньше на 1 млн га чем в предыдущем сезоне, в то время как яровых ожидается больше на 556 тыс. га.

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур прогнозируются на уровне 10240 тыс. га (-1409 тыс. га до 2022 года). Из них, озимая пшеница - 4166 тыс. га (-834 тыс. га), яровая пшеница - 285 тыс. га (+67 тыс. га), озимый ячмень - 536 тыс. га (-255 тыс. га), яровой ячмень - 1041 тыс. га (+111 тыс. га), кукуруза - 3618 тыс. га (-451 тыс. га).

В отличие от зерновых культур посевные площади под основными видами масличных прогнозируются к увеличению, так: подсолнечник - 5641 тыс. га (+476 тыс. га), рапс - 1374 тыс. га (+110 тыс. га), соевые бобы - 1841 тыс. .га (+334 тыс. га).

Также ожидается увеличение посевных площадей под сахарной свеклой - 220 тыс. га против 180 тыс. га прошлого сезона.

Урожай-2023

"Сокращение посевных площадей под зерновыми культурами вместе с прогнозируемым уменьшением средней урожайности, вызванное ростом цен основных факторов производства, повлияет на объем урожая",- говорится в сообщении.

Так, общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 года может составить 44,3 млн т против предыдущего показателя в 53,1 млн т. В частности, урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн т (20,5 млн т в 2022 году) году), ячменя - 4,8 млн т (5,6 млн т), кукурузы - 21,7 млн т (25,6 млн т).

Вместе с тем, ожидается увеличение валового производства масличных культур до 19,2 млн т против 18,2 млн т в прошлом году. Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 11,5 млн т (11,1 млн т), рапса - 3,8 млн т (3,7 млн т), соевых бобов - 3,9 млн т (3,4 млн т). Также ожидается увеличение производства сахарной свеклы - 11,3 млн т (9,7 млн т), говорится в прогнозе.

"Прогнозы по показателям валовых сборов носят предварительный характер и будут корректироваться в течение года в зависимости от обстоятельств, в первую очередь, погодных условий", - говорится в сообщении.