UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Урожай зерна-2022: сколько Украина потеряет из-за войны

Фото: Украина потеряет треть урожая (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Через войну урожай зерновых в Украине сократится примерно на треть. Последние события подтверждают ожидания.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Елизавета Малышко, ведущий эксперт компании "УкрАгроКонсалт".

"Оценка остается на уровне 53-55 млн тонн зерновых и 16-17 млн тонн масличных культур. Сейчас уже началась уборка ранних зерновых культур, и текущие результаты подтверждают наши предыдущие прогнозы", - сказала она.

По ее словам, на юге есть некоторые проблемы с щуплостью зерна, но в целом качество и количество зерна вполне удовлетворительное.

"Подтверждается также наше предположение относительно значительной разницы между посевными площадями и площадями к уборке. К сожалению, сухие созревшие поля и пожнивные остатки легко вспыхивают от артобстрелов, что наносит серьезный ущерб аграриям", - рассказала Малышко.

Как отметила эксперт, самая большая составляющая украинского зерна - кукуруза, входит в одну из критических фаз - цветения. Для формирования хорошей урожайности сейчас нужны умеренные температуры и влага.

"И мы видим, что погода пока вполне соответствует этим потребностям. Поэтому ожидания остаются относительно оптимистичными. С другой стороны возвращение жары в ближайшее время, что мы видим в некоторых прогнозах, может несколько снизить потенциал урожайности в будущем, поэтому внимательно наблюдаем за развитием событий", - добавила эксперт компании "УкрАгроКонсалт".

Напомним, ранее компания "УкрАгроКонсалт" прогнозировала, что из-за войны урожай зерна сократится примерно на треть - до 55 млн тонн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News