Урожай зерна-2022: сколько Украина потеряет из-за войны

"Оценка остается на уровне 53-55 млн тонн зерновых и 16-17 млн тонн масличных культур. Сейчас уже началась уборка ранних зерновых культур, и текущие результаты подтверждают наши предыдущие прогнозы", - сказала она.

По ее словам, на юге есть некоторые проблемы с щуплостью зерна, но в целом качество и количество зерна вполне удовлетворительное.

"Подтверждается также наше предположение относительно значительной разницы между посевными площадями и площадями к уборке. К сожалению, сухие созревшие поля и пожнивные остатки легко вспыхивают от артобстрелов, что наносит серьезный ущерб аграриям", - рассказала Малышко.

Как отметила эксперт, самая большая составляющая украинского зерна - кукуруза, входит в одну из критических фаз - цветения. Для формирования хорошей урожайности сейчас нужны умеренные температуры и влага.

"И мы видим, что погода пока вполне соответствует этим потребностям. Поэтому ожидания остаются относительно оптимистичными. С другой стороны возвращение жары в ближайшее время, что мы видим в некоторых прогнозах, может несколько снизить потенциал урожайности в будущем, поэтому внимательно наблюдаем за развитием событий", - добавила эксперт компании "УкрАгроКонсалт".