Врожай зерна-2022: скільки Україна втратить через війну

"Оцінка залишається на рівні 53-55 млн тонн зернових і 16-17 млн тонн олійних культур. Наразі вже почалось збирання ранніх зернових культур, і поточні результати підтверджують наші попередні прогнози", - сказала вона.

За її словами, на півдні є деякі проблеми з щуплістю зерна, але в цілому якість і кількість зерна цілком задовільна.

"Підтверджується також наше припущення щодо значної різниці між посівними площами та площами до збирання. На жаль сухі дозрілі поля та пожнивні залишки легко спалахують від артобстрілів, що завдає серйозних збитків аграріям", - розповіла Малишко.

Як зазначила експерт, найбільша складова українського збіжжя - кукурудза, входить до однієї з критичних фаз - цвітіння. Для формування гарної врожайності зараз потрібні помірні температури та волога.

"І ми бачимо, що погода поки що цілком відповідає цим потребам. Тому очікування залишаються відносно оптимістичними. З іншого боку повернення спеки найближчим часом, що ми бачимо в деяких прогнозах, може дещо знизити потенціал врожайності в майбутньому, тому уважно спостерігаємо за розвитком подій", - додала експерт компанії "УкрАгроКонсалт".