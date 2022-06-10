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Урожай следующего года в Украине может сократиться на 40%, - Минагрополитики

Фото: урожай следующего года в Украине может сократиться на 40% (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Урожай в следующем году может сократиться на 40% из-за вторжения России. Украина уже потеряла 25% пахотных земель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова первого замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого в комментарии для CNN.

По его словам, приблизительно 500 тысяч тонн зерна Россия украла с оккупированных территорий.

"Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая в прошлом году", - заявил он.

Напомним, сев яровых зерновых и зернобобовых в Украине завершена на 75% от показателей прошлого года. Сев яровых культур проводили 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой проходят боевые действия.

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Агропромышленный комплекс