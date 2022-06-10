Урожай наступного року в Україні може скоротитися на 40%, - Мінагрополітики

За його словами, приблизно 500 тисяч тонн зерна Росія вкрала з окупованих територій.

"Ми очікуємо, що урожай буде приблизно на 35% менше, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже половина врожаю минулого року", - заявив він.

Нагадаємо, сівба ярих зернових і зернобобових в Україні завершена на 75% від показників минулого року. Сівбу ярих культур проводили 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.

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