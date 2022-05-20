Зерновые в Украине посеяли на 75% площадей прошлого года

По состоянию на 19 мая посев яровых зерновых и зернобобовых в Украине завершен на 75% от показателей прошлого года. Сев яровых культур проводят 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой проходят боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

Прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 158,4 тыс. га, что на 2 757,9 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га).

Кроме того, по информации Госстата посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,6 млн га, что на 0,3 млн га меньше показателя 2021 года в т. ч.:

озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га,

ячменя посеяно 969 млн га.

Посев озимого рапса проведен на площади 1 млн 414 тыс. га, что на 442 тыс. га больше показателя 2021 года.

Напомним, в начале апреля Министерство аграрной политики дало прогноз по объемам посевной в условиях войны. Первый замминистра Тарас Высоцкий смоделировал пессимистический и оптимистический сценарии.