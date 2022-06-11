UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Урожай-2022: сколько Украина соберет пшеницы и сколько необходимо для потребления

Фото: урожай пшеницы в три раза превысит внутреннее потребление (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Урожай пшеницы Украины в 2022 году составит около 20 млн тонн, что значительно меньше, чем в прошлом году (32,2 млн тонн). Но этого более чем достаточно для внутреннего потребления.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Елизавета Малышко, ведущий эксперт компании "УкрАгроКонсалт".

"Урожай пшеницы где-то 20 млн тонн, потребление внутреннее будет около 7,5 млн тонн", - сказала она.

По ее словам, в эту цифру входят также семена, фураж.

"Если говорить о внутреннем потреблении, то конечно, оно сократится в сравнении с прошлогодним за счет многих факторов", - отметила эксперт.

Кроме того, Украина входит в этот сезон с очень большими остатками прошлого года из-за того, что заблокированы порты и экспортный поток меньше, чем он должен быть. "Где-то 5 млн тонн остатков только пшеницы будет до начала уборки нового урожая", - добавила Малышко.

"То есть экспортный потенциал у нас очень большой, хотя пока неясно, насколько он будет реализован", - сказала она.

Напомним, Украина в этом году из-за войны потеряет четверть уборочных площадей зерновых. Урожай сократится примерно на треть - до 55 млн тонн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство аграрной политики