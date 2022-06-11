Урожай-2022: сколько Украина соберет пшеницы и сколько необходимо для потребления

Урожай пшеницы Украины в 2022 году составит около 20 млн тонн, что значительно меньше, чем в прошлом году (32,2 млн тонн). Но этого более чем достаточно для внутреннего потребления.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Елизавета Малышко, ведущий эксперт компании "УкрАгроКонсалт".
"Урожай пшеницы где-то 20 млн тонн, потребление внутреннее будет около 7,5 млн тонн", - сказала она.
По ее словам, в эту цифру входят также семена, фураж.
"Если говорить о внутреннем потреблении, то конечно, оно сократится в сравнении с прошлогодним за счет многих факторов", - отметила эксперт.
Кроме того, Украина входит в этот сезон с очень большими остатками прошлого года из-за того, что заблокированы порты и экспортный поток меньше, чем он должен быть. "Где-то 5 млн тонн остатков только пшеницы будет до начала уборки нового урожая", - добавила Малышко.
"То есть экспортный потенциал у нас очень большой, хотя пока неясно, насколько он будет реализован", - сказала она.
Напомним, Украина в этом году из-за войны потеряет четверть уборочных площадей зерновых. Урожай сократится примерно на треть - до 55 млн тонн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.