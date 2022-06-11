Урожай-2022: скільки Україна збере пшениці та скільки необхідно для споживання

"Урожай пшениці десь 20 млн тонн, споживання внутрішнє буде близько 7,5 млн тонн", - сказала вона.

За її словами, до цієї цифри входить також насіння, фураж.

"Якщо говорити про внутрішнє споживання, то звичайно, воно скоротиться у порівнянні з минулорічним за рахунок багатьох факторів", - зазначила експерт.

Крім того, Україна входить в цей сезон з дуже великими залишками минулого року через те, що заблоковані порти і експортний потік менший, ніж він повинен бути. "Десь 5 млн тонн залишків тільки пшениці буде до початку збирання нового врожаю", - додала Малишко.

"Тобто експортний потенціал у нас дуже великий, хоча поки що неясно, наскільки він буде реалізований", - сказала вона.