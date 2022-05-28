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Урожай 2022 года: сколько в Украине посеяли зерновых

Фото: зерновые посеяли на 78% площадей от уровня 2021 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 26 мая сев яровых зерновых и зернобобовых культур завершен на 78% от показателей прошлого года. Сев яровых культур проводят 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой идут боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики.

По данным пресс-службы, яровой пшеницы посеяно 98,5% от показателей прошлого года, 95% прогнозируемых площадей под яровой рапс, уже засеяно. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Полтавская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области закончили посевную яровой пшеницы.

Прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 158,5 тыс. га, что на 2 757,8 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га).

По информации Госстата посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,6 млн га, что на 0,3 млн га меньше показателя 2021 года в т. ч.:

  • озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га, что на 0,3 млн га меньше показателя 2021 года,
  • ржи посеяно 109 тыс. га, или на 63 тыс. га меньше;
  • ячменя посеяно 969 млн га, что на 163 тыс. га меньше.

Кроме того, посев озимого рапса проведен на площади 1 млн 414 тыс. га, что на 442 тыс. га больше показателя 2021 года.

Напомним, Украина в ООН заявила, что Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования Россией портов на Черном море.

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Министерство аграрной политики