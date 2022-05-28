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Врожай 2022 року: скільки в Україні посіяли зернових

Фото: зернові посіяли на 78% площ від рівня 2021 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 26 травня сівба ярих зернових та зернобобових культур завершена на 78% від показників минулого року. Сівбу ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики.

За даними прес-служби, ярої пшениці посіяно 98,5% від показників минулого року, 95% площ прогнозованих під ярий ріпак, вже засіяно. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Полтавська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, та Чернівецька області закінчили посівну ярої пшениці.

Прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14 158,5 тис. га, що на 2 757,8 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га).

За інформацією Держстату посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, що на 0,3 млн га менше від показника 2021 року в т.ч.:

  • озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га, що 0,3 млн га менше від показника 2021 року,
  • жита посіяно 109 тис. га, або на 63 тис. га менше;
  • ячменю посіяно 969 млн га, що на 163 тис. га менше.

Крім того, посів озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 414 тис. га, що на 442 тис. га більше від показника 2021 року.

Нагадаємо, Україна в ООН заявила, що Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування Росією портів на Чорному морі.

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Міністерство аграрної політики