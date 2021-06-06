Уровня времен холодной войны: Германия обвиняет РФ в повышении активности разведки

Глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что активность российской разведки в Германии значительно повысилась. По его словам, она достигла уровня времен холодной войны.

Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

"Достигнутый за это время уровень был знаком нам до сих пор только из времен холодной войны", - отметил Хальденванг.

Глава службы контрразведки ФРГ подчеркнул, что российские агенты пытаются "установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения" в Германии.