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Уровня времен холодной войны: Германия обвиняет РФ в повышении активности разведки

Автор: Юлия Струк

Глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что активность российской разведки в Германии значительно повысилась. По его словам, она достигла уровня времен холодной войны.

Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

"Достигнутый за это время уровень был знаком нам до сих пор только из времен холодной войны", - отметил Хальденванг.

Глава службы контрразведки ФРГ подчеркнул, что российские агенты пытаются "установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения" в Германии.

Напомним, ранее Тихоокеанский флот США заявил, что внимательно следил за российским разведывательным кораблем. Судно было замечено у побережья Гавайев вблизи важного американского ракетного полигона.

Как писало РБК-Украина, в конце мая Facebook опубликовал отчет об угрозах, обнаруженных в 2017-2020 годах. Соцсеть удалила сеть аккаунтов российских спецслужб, которые выдавали себя за журналистов.

Кроме того, Служба безопасности Украины разоблачила в Чернигове ботоферму, которой управляли из России.

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