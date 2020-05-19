Уровень воды в водохранилище, которое обеспечивает Житомир, вновь опускается

Фото: "Отсечное" водохранилище (zhitomir.info)

На водоканале могут ввести ориентировочный семичасовой график подачи воды

В житомирском водохранилище "Отсечное" снова начал опускаться уровень воды. Власть призывает граждан рационально использовать воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета.

Как сообщается, в водохранилище в период дождей уровень воды поднялся, но сейчас он вновь начал падать. Так, для сравнения уровень воды 15 апреля составил 2 м 76 см, а на 18 мая он понизился до 2 м 72 см. Отмечается, что показатель падения воды в водохранилище замедляется лишь в дождливые дни. Когда осадки отсутствуют, уровень над трубопроводом продолжает падать из-за испарения и инфильтрации.

Сейчас сотрудники водоканала продолжают перекачивать воду из реки Тетерев в обратную сторону, чтобы пополнить водохранилище. Однако, на этот искусственный способ тратится дополнительно 2000 кВт/ч в день. В жаркий период придется перекачивать втрое больше воды.

Как отмечается, если в водохранилище отметка опустится до критической границы - 2,5 м, то для граждан могут ввести ориентировочный семичасовой график подачи воды.

Напомним, ранее сообщалось, что население и аграрии Украины будут обеспечены водой, несмотря на маловодие рек. Наполнение днепровских водохранилищ составляет 94%.

Автор: Андрей Козловский