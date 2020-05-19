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Рівень води у водосховищі, яке забезпечує Житомир, знову опускається

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 10:04
Рівень води у водосховищі, яке забезпечує Житомир, знову опускається
Фото: "Відсічне" водосховище (zhitomir.info)

На водоканалі можуть ввести орієнтовний семигодинний графік подачі води

У житомирському водосховищі "Відсічне" знову почав опускатися рівень води. Влада закликає громадян раціонально використовувати воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Житомирської міської ради.

Як повідомляється, у водосховищі у період дощів рівень води піднявся, але наразі він знову почав падати. Так, для порівняння рівень води 15 квітня становив 2 м 76 см, а на 18 травня він понизився до 2 м 72 см. Зазначається, що показник падіння води у водосховищі сповільнюється лише у дощові дні. Коли опади відсутні, рівень над трубопроводом продовжує падати через випаровування та інфільтрацію.

Наразі працівники водоканалу продовжують перекачувати воду з річки Тетерів у зворотній бік, аби поповнити водосховище. Однак, на цей штучний спосіб витрачається додатково 2000 кВт/год на день. У спекотний період доведеться перекачувати втричі більше води.

Як зазначається, якщо у водосховищі відмітка опуститься до критичної межі - 2,5м, то для громадян можуть ввести орієнтовний семигодинний графік подачі води.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що населення і аграрії України будуть забезпечені водою, попри маловодність річок. Наповнення дніпровських водосховищ складає 94%.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Житомирводаводохранилищеуровень
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