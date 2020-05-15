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Госводагентство заверило в отсутствии дефицита воды в Украине

Новости » Общество     15.05.2020 - 15:39
Госводагентство заверило в отсутствии дефицита воды в Украине
Иллюстративное фото реки (pixabay)

Наполнение водой днепровских водохранилищ было начато еще в феврале

Население и аграрии Украины будут обеспечены водой, несмотря на маловодие рек. Наполнение днепровских водохранилищ составляет 94%.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Госводагенства.

В частности, глава ведомства Михаил Хорев заявил, что в Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку вследствие того, что последние годы в стране были маловодными. Однако, дефицита воды для аграриев и населения не будет, потому что наполнение днепровских водохранилищ для создания стратегического запаса воды было начато еще в феврале.

Как он отметил, каскад днепровских водохранилищ работает в согласованном режиме, и его наполнение составляет 94%.

Напомним, в Чернигове зафиксировали самый низкий уровень воды в реке Десна за 140 лет наблюдений. Как сообщается, нынешний уровень воды в реке в пределах Чернигова ниже нормы почти в 5 раз.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что бесснежная и теплая зима, а также отсутствие привычной нормы осадков, спровоцировали значительное обмеление рек и озер в Украине.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины УкраинаДефицитвода
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