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Уровень воды в реке Припять поднимется: украинцев предупредили о возможных подтоплениях

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 08:45
Уровень воды в реке Припять поднимется: украинцев предупредили о возможных подтоплениях Фото: украинцев предупредили о возможных подтопления (uc.od.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Спасатели предупредили о возможных подтоплениях в западной Украине. В Волынской области может подняться уровень воды в реке Припять.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня на реке Припять в створе поста Речица (Волынская область) при дальнейшем подъеме уровней воды с интенсивностью 1-5 см за сутки возможно достижение отметки выхода воды на пойму и частичное затопление пастбищ (уровень опасности желтый).

Напомним, в Украине сегодня сохранится прохладная погода на всей территории. Осадков в течение дня не прогнозируют.

Кроме того, в октябре Украину может накрыть первым снегом.

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