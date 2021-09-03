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Прохладно, но без дождей: какой сегодня будет погода

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Пятница 03 сентября 2021 08:00
Прохладно, но без дождей: какой сегодня будет погода Фото: в Украине сегодня ожидается прохладная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине сегодня сохранится прохладная погода на всей территории. Осадков в течение дня не прогнозируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В течение дня на всей территории будет прохладно. Температура днем будет держаться на уровне +16-18 градусов. Ночью опустится до +6-8 градусов.

Теплее всего будет в южных областях. Там днем воздух прогреется до +21 градуса. Ночью +9-11.

Прохладно, но без дождей: какой сегодня будет погода

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается +17-19 градусов в течение дня. Ночью будет прохладно и столбики термометров опустятся до +6-8 градусов.

Осадков не прогнозируют.

Прохладно, но без дождей: какой сегодня будет погода

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