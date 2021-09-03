Прохладно, но без дождей: какой сегодня будет погода
Фото: в Украине сегодня ожидается прохладная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня сохранится прохладная погода на всей территории. Осадков в течение дня не прогнозируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
В течение дня на всей территории будет прохладно. Температура днем будет держаться на уровне +16-18 градусов. Ночью опустится до +6-8 градусов.
Теплее всего будет в южных областях. Там днем воздух прогреется до +21 градуса. Ночью +9-11.
Погода в Киеве
В столице сегодня ожидается +17-19 градусов в течение дня. Ночью будет прохладно и столбики термометров опустятся до +6-8 градусов.
Осадков не прогнозируют.