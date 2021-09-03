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Рівень води в річці Прип'ять підніметься: українців попередили про можливі підтоплення

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 08:45
Рівень води в річці Прип'ять підніметься: українців попередили про можливі підтоплення Фото: українців попередили про можливі підтоплення (uc.od.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Рятувальники попередили про можливі підтоплення у західній Україні. У Волинській області може піднятись рівень води в річці Прип'ять.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні на рiчцi Прип'ять в створi поста Рiчиця (Волинська область) при подальшому пiдйомi рiвнiв води iнтенсивнiстю 1-5 см за добу можливе досягнення вiдмiтки виходу води на заплаву i часткового затоплення пасовищ (рiвень небезпеки жовтий).

Нагадаємо, в Україні сьогодні утримається прохолодна погода на всій території. Опадів протягом дня не прогнозують.

Крім того, у жовтні Україну може накрити першим снігом.

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