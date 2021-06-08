Уровень углекислого газа на 50% выше, чем в начале индустриальной эпохи, - исследование

Средний уровень углекислого газа в мае составил 419,13 частей на миллион. Это на 1,82 части на миллион выше, чем в мае 2020 года, и на 50% выше, чем стабильный доиндустриальный уровень в 280 частей на миллион.

Кроме того, средние темпы роста за 10 лет также установили рекорд, теперь они достигают 2,4 частей на миллион в год.

Климатолог Питер Танс отметил, когда Земля вышла из последнего ледникового периода, количество углекислого газа увеличилось примерно на 80 частей на миллион, и системе Земли надо было на это 6 тысяч лет. Для сравнения: с 1979 по 2021 год нужно было 42 года чтобы увеличить выбросы углекислого газа на такую же величину.

Поскольку углекислый газ является ключевым фактором изменения климата, результаты показывают, что уменьшение использования ископаемого топлива, вырубка лесов и другие практики, которые приводят к выбросам углерода, должны быть главным приоритетом, чтобы избежать катастрофических последствий, считает Танс.