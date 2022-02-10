ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Уровень теневой экономики в Украине превысил 30%

Новина українською →
Украина, Четверг 10 февраля 2022 11:21
Уровень теневой экономики в Украине превысил 30% Фото: уровень теневой экономики Украины за 9 месяцев 2021 года составил 31% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уровень теневой экономики в январе-сентябре 2021 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 1 п.п. больше показателя 2020 года (30%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расчеты Минэкономики.

"Динамика уровней теневой экономики, рассчитанных с использованием четырех методов, остается разнонаправленным, что является одним из проявлений нетипичного характера коронакризиса с возможным образованием новых каналов тенизации", - говорится в сообщении.

Два классических метода, которые используются многими экспертами при оценке теневой экономики, а также используются Минэкономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-сентябрем 2020 года:

  • электрический метод - на 2 п. п. (до 27% от объема официального ВВП);
  • монетарный метод - на 1 п. п. (до 32% от объема официального ВВП).

Два метода, которые являются результатом наработок отечественных ученых учитывая особенности процессов тенизации в Украине, показали уменьшение уровня теневой экономики:

  • метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" - на 2 п.п. (до 21% от объема официального ВВП);
  • метод убыточности предприятий - на 11 п.п. (до 21% от объема официального ВВП), полученного в условиях.

Уровень теневой экономики в Украине превысил 30%

Напомним, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п.п. больше показателя 2019 года (27%).

Читайте РБК-Украина в Google News
ВВП
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины