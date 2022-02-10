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Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30%

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Україна, Четвер 10 лютого 2022 11:21
Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30% Фото: рівень тіньової економіки України за 9 місяців 2021 року склав 31% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рівень тіньової економіки у січні-вересні 2021 року склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 1 в.п. більше за показник 2020 року (30%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки Мінекономіки.

"Динаміка рівнів тіньової економіки, розрахованих з використанням чотирьох методів, залишається різноспрямованою, що є одним з проявів нетипового характеру коронакризи з можливим утворенням нових каналів тінізації", - йдеться в повідомленні.

Два класичних методи, які використовуються багатьма експертами при оцінці тіньової економіки, а також використовуються Мінекономіки, зафіксували збільшення рівня порівняно з січнем-вереснем 2020 року:

  • електричний метод - на 2 в.п. (до 27% від обсягу офіційного ВВП);
  • монетарний метод - на 1 в.п. (до 32% від обсягу офіційного ВВП).

Два методи, які є результатом напрацювань вітчизняних науковців з огляду на особливості процесів тінізації в Україні, показали зменшення рівня тіньової економіки:

  • метод "витрати населення - роздрібний товарооборот і послуги" - на 2 в.п. (до 21% від обсягу офіційного ВВП);
  • метод збитковості підприємств - на 11 в.п. (до 21% від обсягу офіційного ВВП), що отримано в умовах.

Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30%

Нагадаємо, рівень тіньової економіки у 2020 році склав 30% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 3 в.п. більше за показник 2019 року (27%).

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