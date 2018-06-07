Уровень радиации в точке пожара в Чернобыле ниже критических норм, - Семерак

Пожар в Чернобыльской зоне по состоянию на 18:05 6 июня локализован на общей площади около 2 га

Уровень радиации в пределах лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждение ниже критических норм. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире "5 канала".

Он уточнил, что, несмотря на то что сейчас в точке пожара уровень радиации повышен, он все равно ниже критической нормы.

"Та древесина, которая проходит по нормам радиационной безопасности, если ее сжечь, то пепел этой древесины увеличивает концентрацию загрязнения, он показывает высший уровень. Все надо мерить. Сейчас в точке пожара повышенный уровень радиации, но подчеркиваю - он ниже критических норм", - подчеркнул Семерак.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что пожар в Чернобыле (Киевская область) по состоянию на 18:05 6 июня локализован на общей площади около 2 га. Продолжаются мероприятия по полной ликвидации возгорания.