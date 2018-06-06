Пожар в Чернобыле: подробности

Пожар в Чернобыльской зоне продолжается вторые сутки

Пожар в Чернобыле начался 5 июня, в зоне возгорания оказался радиоактивный "рыжий лес". Все подробности чрезвычайной ситуации, как проходит тушение пожара, фото и видео происходящего в Черноыбльской зоне - в материале РБК-Украина.

Возгорание леса в Чернобыле

Пожар в Чернобыле начался около 10 часов утра 5 июня из-за возгорания сухой травы. Огонь распространился на лесной массив площадью 12 га, охаватив территорию Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, в том числе, и часть "рыжего леса". "Рыжий лес" - около 202 кв.км деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, принявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году.

Фото: пожар в Чернобыле (facebook.com/levina.ns)

Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне

На место возгорания 5 июня выехало 29 единиц техники и 126 человек. Кроме того, к ликвидации пожара была привлечена авиация ГСЧС (два самолета АН-32П и вертолет Ми-8), которая с момента начала тушения пожара уже осуществила 53 сброса воды объемом 244 тонны.

Работы по тушению пожара усложнялись порывами ветра, однако ликвидаторам удалось предотвратить дальнейшее увеличение масштабов возгорания. По состоянию на 14:00 6 июня, площадь горения сократилась до 2 га. Открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов лесной подстилки, пеньков, поваленных деревьев.

Фото: участки возгорания в Чернобыльской зоне (dazv.gov.ua)

Радиационный фон в Чернобыле

Из-за пожара в Чернобыле система контроля радиационного состояния была переведена в режим чрезвычайного положения. "Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ГСП "Экоцентр" в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - раз в 2 минуты. Система переведена в режим ЧП", - сообщили в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

По состоянию на 14:00 6 июня показатели радиационного фона в Чернобыле, на промышленной площадке ЧАЭС и в Киеве остаются в пределах нормы:

показатели радиационного фона в Киеве - 11 мкР/час (при безопасном уровне - до 30 мкР/час)

показатели радиационного фона в Чернобыле - 32 мкР/час (при безопасном уровне - до 50 мкР/час)

показатели радиационного фона на промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 51, 6 мкР/час (при безопасном уровне - до 140 мкР/час).

Видео: пожар в Чернобыльской зоне (YouTube/ГСЧС Украины в Киевской области)

По факту пожара в Чернобыле начато уголовное производство

В пресс-службе Главного управления Нацполиции Киевской области сообщили, что по факту возгорания в Зоне отчуждения ЧАЭС было открыто уголовное производство ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) УК Украины. Правоохранительными органами производятся мероприятия по установлению причин пожара, выясняются все обстоятельства задымления и возгорания.

За фактом пожежі у зоні #ЧАЕС відкрито #кримінальне #провадження У зоні відчуження Чорнобильської АЕС сталося... Опубліковано Головне управління Національної поліції в Київській області 5 червня 2018 р.

Кроме этого, стало известно, что на месте возгорания были найдены факелы. Об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин на брифинге ГСЧС 5 июня.