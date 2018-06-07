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Рівень радіації у точці пожежі в Чорнобилі нижчий критичних норм, - Семерак

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 00:56
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Пожежа у Чорнобилі станом на 18:05 6 червня локалізована на загальній площі близько 2 га

Рівень радіації у межах лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження нижчий за критичні норми. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак в ефірі "5 каналу".

Він уточнив, що, незважаючи на те, що зараз у точці пожежі рівень радіації підвищений, він однаково нижчий за критичну норму.

"Та деревина, яка проходить по нормах радіаційної безпеки, якщо її спалити, то попіл цієї деревини збільшує концентрацію забруднення, він показує вищий рівень. Усе треба міряти. Наразі в точці пожежі є підвищений рівень радіації, але підкреслюю - він є нижчий критичних норм", - наголосив Семерак.

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомили, що пожежа у Чорнобилі (Київська область) станом на 18:05 6 червня локалізована на загальній площі близько 2 га. Тривають заходи з повної ліквідації займання.

 

Пожежа в Чорнобилі: в ДСНС повідомили про хід ліквідації спалаху Пожежа у Чорнобильській зоні: показники радіаційного забруднення в межах норми
Теги публікації: пожежа, Чорнобиль, Остап Семерак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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