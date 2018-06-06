Пожар в Чернобыле локализован, - ГСЧС

На данный момент ситуация контролируема, открытого огня нет

Пожар в Чернобыле (Киевская область) на 18.05 6 июня локализован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 18.05 6 июня в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения пожар локализован на общей площади около 2 га. Продолжаются мероприятия по полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время ситуация контролируемая, открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе ликвидации пожара в Чернобыле авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) осуществила 66 сбросов воды.