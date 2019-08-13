Уровень радиации в Северодвинске подскочил после взрыва ракеты

Уровень радиации в Северодвинске Архангельской области (РФ) после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

По данным ведомства, среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. При этом значения уровня радиации 8 августа шести пунктах города составляли в среднем от 0,45 мкЗв/ч до 1,78 мкЗв/ч.

Напомним, 8 августа под Архангельском взорвался двигатель ракеты. В Минобороны РФ тогда заявили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

В Росатоме заявили, что пятеро сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия".

Представители американской разведки связывают взрыв в России под Архангельском с испытанием прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник". Это крылатая ракета, анимационный ролик о которой продемонстрировал российский президент Владимир Путин в 2018 году. Предполагается, что она может достичь любого уголка Земли, потому что частично приводится в действие небольшим ядерным реактором, устраняя обычные ограничения по дальности обычных ракет на топливе.