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Уровень радиации на ЧАЭС не отслеживается: не работает система мониторинга

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Киев, Четверг 31 марта 2022 16:03
Уровень радиации на ЧАЭС не отслеживается: не работает система мониторинга Фото: Чернобыльская АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уровень радиации на Чернобыльской АЭС не отслеживается. Система, позволяющая отслеживать фон в режиме онлайн, не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Система мониторинга уровня радиационного загрязнения Чернобыльской АЭС не работает", - сообщает Центр со ссылкой на главу Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко.

По его словам, ранее уровень радиации на ЧАЭС можно было наблюдать онлайн. Сейчас система мониторинга не работает, поэтому невозможно узнать уровень радиационного загрязнения.

Последние данные системы мониторинга уровня радиации поступили 25 марта. Тогда радиационный фон был превышен в 7 раз.

Напомним, ранее стало известно об уходе российских оккупантов из зоны Чернобыльской АЭС, которую они заняли в первый день войны.

Отметим, обстрелы российскими войсками Чернобыльской зоны отчуждения спровоцировали пожары на площади более 10 тысяч гектаров.

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