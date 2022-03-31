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Рівень радіації на ЧАЕС не відстежується: не працює система моніторингу

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Київ, Четвер 31 березня 2022 16:03
Рівень радіації на ЧАЕС не відстежується: не працює система моніторингу Фото: Чорнобильська АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рівень радіації на Чорнобильській АЕС не відстежується. Система, що дозволяє відстежувати фон в режимі онлайн, не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Система моніторингу рівня радіаційного забруднення Чорнобильської АЕС не працює", - повідомляє Центр з посиланням на голову Держагентства з управління Зоною відчуження Євгена Крамаренка.

За його словами, раніше рівень радіації на ЧАЕС можна було спостерігати онлайн. Зараз система моніторингу не працює, тому неможливо дізнатися рівень радіаційного забруднення.

Останні дані системи моніторингу рівня радіації надійшли 25 березня. Тоді радіаційний фон був перевищений в 7 разів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про відхід російських окупантів із зони Чорнобильської АЕС, яку вони зайняли в перший день війни.

Відзначити, обстріли російськими військами Чорнобильської зони відчуження спровокували пожежі на площі понад 10 тисяч гектарів.

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