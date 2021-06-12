Уровень образования в Украине упал на 8% из-за "дистанционки", - Шкарлет

Результаты контрольных оцениваний показывают, что перевод значительной части учебного процесса в режим онлайн негативно повлиял на качество образования. Уровень упал на 8%.
С марта 2020 года в связи со связанными с пандемией карантинными ограничениями значительная часть учебного процесса в украинских школах была переведена в режим онлайн.
"Даже срезы наши после того, как мы ввели "Всеукраинскую школу онлайн", декабрьский и апрельский, показали, что качество образования в целом по стране примерно упало на 8%, но уже немного выравнивается за счет того, что есть определенные эталонные уроки, и учителя пользуются ими, чтобы построить образовательную траекторию во вверенных классах в рамках тех стандартов, которые уже записаны и анонсированы", - сказал министр.
Напомним, Шкарлет считает, что вероятность ухода на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. По его словам, нужно просто научиться жить в этих условиях пандемии.
Ранее МОН запустил мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн".
Отметим, ВОЗ предупредила об угрозе для здоровья детей в Европе из-за пандемии.