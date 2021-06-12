UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Уровень образования в Украине упал на 8% из-за "дистанционки", - Шкарлет

Автор: Артур Родивилов

Результаты контрольных оцениваний показывают, что перевод значительной части учебного процесса в режим онлайн негативно повлиял на качество образования. Уровень упал на 8%.

Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" министр образования и науки Сергей Шкарлет.

С марта 2020 года в связи со связанными с пандемией карантинными ограничениями значительная часть учебного процесса в украинских школах была переведена в режим онлайн.

"Даже срезы наши после того, как мы ввели "Всеукраинскую школу онлайн", декабрьский и апрельский, показали, что качество образования в целом по стране примерно упало на 8%, но уже немного выравнивается за счет того, что есть определенные эталонные уроки, и учителя пользуются ими, чтобы построить образовательную траекторию во вверенных классах в рамках тех стандартов, которые уже записаны и анонсированы", - сказал министр.

Напомним, Шкарлет считает, что вероятность ухода на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. По его словам, нужно просто научиться жить в этих условиях пандемии.

Ранее МОН запустил мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн".

Отметим, ВОЗ предупредила об угрозе для здоровья детей в Европе из-за пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Минобразованияшкола